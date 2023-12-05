В Баку прошли Дни культуры Казахстана в Азербайджане. В рамках мероприятий министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, передаёт BaigeNews.kz.

Поручение о проведении перекрестных Дней культуры в целях укрепления казахско-азербайджанских отношений дано в этом году главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым.

Аида Балаева поздравила Аллахшукюра Пашазаде с получением казахстанского ордена "Достык", а также поблагодарила его за активное участие в Секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий и постоянную поддержку этого важнейшего мероприятия.

Министр подчеркнула большую роль шейха в укреплении мира и межконфессионального согласия как в региональном, так и в глобальном общемировом масштабе.

"Официальная часть встречи была наполнена содержательными беседами по обсуждению вопросов духовно-культурного взаимодействия, где стороны поделились опытом достижения межконфессионального и межнационального согласия. Участниками обсуждены вопросы обеспечения межрелигиозного диалога и сотрудничества в сфере духовенства", - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Во встрече также приняли участие председатель госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, вице-спикер парламента Азербайджана Фазаиль Ибрагимли, а также депутаты, представители творческой интеллигенции и различных религиозных конфессий.

Аида Балаева рассказала собравшимся о преобразованиях, происходящих в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева, и выразила уверенность в том, что братские народы продолжат укреплять узы дружбы и сотрудничества во всех сферах.

Аллахшукюр Пашазаде высоко оценил политику президента Токаева в этих направлениях, особо подчеркнув значимость Астанинского съезда лидеров мировых и традиционных религий, отметив, что Астана стала особой диалоговой площадкой, объединяющей религиозных, государственных и общественных деятелей, где вырабатываются меры по развитию межконфессионального диалога, мира и согласия.