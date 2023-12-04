Аида Балаева: Азербайджан и Казахстан выходят на новый уровень сотрудничества

В Баку проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане. Министр Аида Балаева провела несколько двусторонних встреч, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Одной из ключевых стала встреча с помощником президента – руководителем отдела внешней политики администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. В ней также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Наш президент уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют взаимные визиты глав государств. Партнёрские отношения развиваются на высоком уровне, охватывая все сферы. Это связано с общим культурным наследием и родственными связями, основанными на сходстве языка, религии, обычаев и традиций. По поручению Касым-Жомарта Токаева в городе Физули завершается строительство Центра детского творчества имени Курмангазы. Это подарок казахского народа азербайджанскому, олицетворяющий дружбу и взаимную поддержку. Я уверена, что он станет символом братских отношений между двумя народами", - подчеркнула министр культуры и информации РК.

Министр поддержала и инициативу Хикмета Гаджиева о проведении международного медиафорума.