Аида Балаева: Азербайджан и Казахстан выходят на новый уровень сотрудничества
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В Баку проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане. Министр Аида Балаева провела несколько двусторонних встреч, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.
Одной из ключевых стала встреча с помощником президента – руководителем отдела внешней политики администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. В ней также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.
"Наш президент уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют взаимные визиты глав государств. Партнёрские отношения развиваются на высоком уровне, охватывая все сферы. Это связано с общим культурным наследием и родственными связями, основанными на сходстве языка, религии, обычаев и традиций. По поручению Касым-Жомарта Токаева в городе Физули завершается строительство Центра детского творчества имени Курмангазы. Это подарок казахского народа азербайджанскому, олицетворяющий дружбу и взаимную поддержку. Я уверена, что он станет символом братских отношений между двумя народами", - подчеркнула министр культуры и информации РК.
Министр поддержала и инициативу Хикмета Гаджиева о проведении международного медиафорума.
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