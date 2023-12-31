Погода в столице улучшилась, и международный аэропорт Астаны перешёл к нормальному режиму работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Отмечается, что при этом созданный вчера оперштаб продолжит работать. В его состав которого вошли руководители и ответственные сотрудники Министерства транспорта РК и всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в столицу Казахстана.

"31 декабря 2023 года аэропорт запланировал встретить и отправить 206 рейсов (прилет — 101, вылет — 105). При этом задерживаются 39 рейсов (прилет — 25, вылет — 14) и отменено 29 (прилет — 13, вылет — 16)", — сообщили в министерстве.

Напомним, утром 30 декабря международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. 31 декабря пресс-секретарь Министерства транспорта РК Жанжигит Омархан заявил, что всем не вылетевшим из-за непогоды из Астаны пассажирам возвращают 100% стоимости авиабилетов.

Однако пасажиры столкнулись с огромным штрафами от лоукостера FlyArystan за возврат билетов. Позже в авиакомпании заверили казахстанцев, что это сбой системы, который устраняется, и люди в конце-концов смогут вернуть полную стоимость авиабилета.

FlyArystan и Air Astana завили о возобновлении рейсов.

Фото: Минтранспорта РК