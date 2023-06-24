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instagram.com/kaz_judoteam Сегодня, 21:29
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Сегодня, 21:29
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Фото: instagram.com/kaz_judoteam

Абылайхан Жубаназар завоевал бронзу Grand Slam по дзюдо в Монголии

Казахстанец Абылайхан Жубаназар стал бронзовым призером Grand Slam, который проходит в Уланбаторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Абылайхан в весовой категории до 81 кг в юниорском финале победил Болор-Очир Герелтуя из Монголии

Отметим, что турнир продлится до 25 июня. В соревнованиях в Монголии участвует сборная Казахстана  в составе 17 спортсменов в весовых категориях от 60 до свыше 100 килограммов.

Бронза Жубаназара для Казахстана стала первой медалью на Grand Slam в Уланбаторе.

 

Видео: t.me/sportilinet
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Сегодня, 21:29
202
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