Абылайхан Жубаназар завоевал бронзу Grand Slam по дзюдо в Монголии

Фото: instagram.com/kaz_judoteam

Казахстанец Абылайхан Жубаназар стал бронзовым призером Grand Slam, который проходит в Уланбаторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Абылайхан в весовой категории до 81 кг в юниорском финале победил Болор-Очир Герелтуя из Монголии

Отметим, что турнир продлится до 25 июня. В соревнованиях в Монголии участвует сборная Казахстана в составе 17 спортсменов в весовых категориях от 60 до свыше 100 килограммов.

Бронза Жубаназара для Казахстана стала первой медалью на Grand Slam в Уланбаторе.