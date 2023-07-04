Аблязову дали 30 дней, чтобы покинуть Францию

Фото: facebook.com

Мухтару Аблязову дали 30 дней, чтобы выехать из Франции, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом бывший банкир сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне дали 30 дней покинуть Францию. Я подаю в суд!" - сообщил Аблязов подписчикам.

Ранее кассационный суд Франции постановил отменить решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-руководителя "Банк Туран Алем".

Напомним, Мухтар Аблязов заочно осуждён в Казахстане за создание и руководство ОПГ, а также хищение денег БТА Банка. В декабре 2022 года экс-банкира лишили статуса беженца во Франции.