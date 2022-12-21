98 коррекционных школ обеспечат оборудованием за счёт фонда "Қазақстан халқына"

Фото: qazaqstanhalqyna.kz

В течение двух лет за счёт средств фонда "Қазақстан халқына" в 98 специальных школах для детей с особыми образовательными потребностями крепят материально-техническую базу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

В рамках программы по оснащению специальных школьных организаций образования обновят РГУ "Национальный научно–практический центр развития специального и инклюзивного образования", координирующее работу всех спецшкол Казахстана.

20 декабря фонд завершил оснащение первой спецшколы в городе Шахтинске Карагандинской области – КГУ "Специальная школа-интернат №7". В ней работают 45 педагогов и обучаются 123 ребёнка, в том числе дети с инвалидностью, сироты и имеющие опекунов. Были обновлены кабинеты арт-терапии, музыки, мастерская гончарного дела, актовый и спортивный залы на общую сумму 37 миллионов 58 тысяч тенге.

По мнению педагогов, занятия в кабинете арт-терапии стимулируют не только физиологические, психологические, интеллектуальные ресурсы личности ребёнка с особыми образовательными потребностями.

"Детям же проще общаться через рисунок. И нам легче прочитать мысли ребёнка по рисунку, увидеть какие-либо тревоги, провести с ним индивидуальный разговор или занятие. Поэтому очень замечательно, что появился такой кабинет, такая возможность для детей", - рассказала учитель рисования Оксана Бон.

В мастерскую гончарного дела также закупили производственные материалы, специализированную мебель, мультимедийный экран, муфельную печь для обжига и гончарный круг. Всё это будет способствовать развитию мелкой моторики рук, наблюдательности, воображения, речи и пространственной ориентировки.

"До обновления здесь был обычный кабинет музыки. Теперь кабинет стал комфортным и соответствует современному кабинету музыки. Фонд закупил фортепиано, мультимедийное оборудование, мебель и многое другое. У наших детей эмоциональный фон обеднен, поэтому занимаясь уроками музыки они раскрываются, учатся слушать и понимать музыку, участвуя в шумовых оркестрах, хореографических номерах", – делится педагог-дефектолог Светлана Калюга.

Родители детей также оценили новые кабинеты и отмечают важность поддержки особенных детей.

"Я пять лет назад привёл своего сына в спецшколу. У него второй тип задержки речи. Сейчас он учится в пятом классе и за это время педагоги провели большую работу", – отметил Денис Фраш от имени родителей.

Напомним, в течение двух лет в рамках благотворительной программы "Оснащение специальных школьных организаций образования" фонд "Қазақстан халқына" планирует обновить материально-техническую базу 98 специальных школ и Национального научно–практического центра развития специального и инклюзивного образования. На эти цели Фонд выделяет два миллиарда 764 миллиона тенге.