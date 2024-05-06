900 фактов незаконного вывоза ГСМ пресекли в Казахстане

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководства министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО "НК "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев проинформировали о стабильной ситуации на рынке и достаточных запасах по всем видам ГСМ. Особо отмечено, что отгрузка дизтоплива на весенне-посевные работы производителям сельхозпродукции осуществляется в приоритетном порядке.

Заместитель директора Пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов. Совместно с Комитетом государственных доходов с начала года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объёме около 130 тысяч литров.

Агентство по финансовому мониторингу с начала года зарегистрировало 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объёме 6 тысяч тонн на сумму 1,6 миллиарда тенге.

В ходе совещания отмечено, что на уровне правительства имеются договорённости с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости.

По итогам совещания первый заместитель премьер-министра дал поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.