900 фактов незаконного вывоза ГСМ пресекли в Казахстане
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Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководства министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО "НК "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев проинформировали о стабильной ситуации на рынке и достаточных запасах по всем видам ГСМ. Особо отмечено, что отгрузка дизтоплива на весенне-посевные работы производителям сельхозпродукции осуществляется в приоритетном порядке.
Заместитель директора Пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов. Совместно с Комитетом государственных доходов с начала года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объёме около 130 тысяч литров.
Агентство по финансовому мониторингу с начала года зарегистрировало 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объёме 6 тысяч тонн на сумму 1,6 миллиарда тенге.
В ходе совещания отмечено, что на уровне правительства имеются договорённости с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости.
По итогам совещания первый заместитель премьер-министра дал поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.
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