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88 ветеранов ВОВ стоят в очереди на жилье - сенатор
В Казахстане обещанное государством жилье до сих пор не получили более 80 ветеранов ВОВ, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил депутат Сената Серик Шайдаров.
"Также хотел бы обратить внимание на один парадоксальный вопрос. Сегодня в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. При этом еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье. Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер, получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой", - сказал он.
Сенаторы также отметили отсутствие программ по обеспечению жильём в сельской местности. В Казахстане, по данным Министерства национальной экономики, насчитывается 6293 сельских населенных пункта, в которых проживает 41% населения или 7,8 миллиона человек. В то же время, в сельской местности сосредоточено только 35% жилищного фонд страны или 137,5 миллиона квадратных метров (всего - 387,7 миллиона квадратных метров).
На одного жителя сельской местности приходится 19,8 квадратных метра общей площади жилых помещений. В то время как на городского - 25,5 квадратных метра, то есть больше в 1,3 раза. При этом такой разрыв будет только увеличиваться, считает депутат Шайдаров.
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