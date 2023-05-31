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Звезда фильмов "Однажды в Голлливуде", "Крёстный отец" и "Лицо со шрамом" 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru. Его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла, которая на 54 года младше него, находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает издание TMZ. Издание утверждает, что представитель артиста подтвердил эту информацию. Пол будущего ребенка пары не раскрывается.

Об отношениях Пачино и Альфалла стало известно в апреле прошлого года. У актера уже есть трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Мари от преподавательницы актерского мастерства Джен Таррант, и 22-летние близнецы Антон и Оливия от актрисы Беверли Д’Анджело, с которой он встречался с 1997 по 2003 год.

Альфалла ранее встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером. Музыканту на момент их отношений было 74 года, а ей - 22. Также у нее были отношения с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 61 год.

В начале мая стало известно, что 79-летний Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз.