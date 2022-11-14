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77,5% казахстанцев намерены участвовать в голосовании на досрочных президентских выборах – соцопрос
Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" и исследовательская группа Damu Research Group с 29 октября по 10 ноября совместно провели социологический опрос. Его результаты фиксируют высокий уровень потенциальной электоральной явки, передаёт BaigeNews.kz.
77,5 процента казахстанцев намерены принять участие в голосовании, из них 61,8 процента отметили, что обязательно будут голосовать, 15,7 процента скорее всего будут голосовать. Не намерены идти на выборы – 9,7 процента, еще не решили – 12,8 процента.
81,6 процента опрошенных готовы проголосовать за Касым-Жомарта Токаева. Скорее всего проголосуют за Жигули Дайрабаева два процента, за Каракат Абден – 1,7 процента, за Салтанат Турсынбекову – 0,7 процента, за Мейрама Кажыкена – 0,5 процента, Нурлана Ауесбаева – 0,4 процента. Против всех – 4,7 процента. Не определились – 8,4 процента.
Высокая поддержка действующего президента РК прежде всего связана с поддержкой его деятельности. Так, 88,3 процента отметили, что в целом одобряют работу президента Токаева за последние три года. Не одобряют 7,6 проццента, затруднились ответить – 4,1 процента.
67,5 процента опрошенных считают, что программа Токаева учитывает интересы населения. На момент опроса 22,7 процента отметили, что ещё не знакомы с предвыборными программами кандидатов.
Кроме того, данные опроса показывают, что только каждый третий респондент с большим интересом следит за политическими новостями в стране. Каждый второй интересуется от случая к случаю. Практически не следят 14 процентов.
Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент. Опрос проведён с официального разрешения ЦИК.
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