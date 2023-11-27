730 км дорог отремонтировали в Актюбинской области с начала года

В Актюбинской области с начала года отремонтировано и построено 730 километров автомобильных дорог, в том числе 128 километров трасс республиканского значения, 602 километра - местного значения. На совещании под председательством акима региона Асхата Шахарова рассмотрели планы по дальнейшему развитию отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

С докладом выступил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер. Он сообщил, что по итогам проделанной работы доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 75,8 процента при плановом показателе 74 процента.





В 2024 году планируется реализация 97 проектов общей стоимостью 92 миллиарда тенге. Будет отремонтировано и построено 621 километр дорог, в том числе 135 километров трасс республиканского значения, 486 километров - местного значения. И тогда доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 81,8 процента.

Аким области Асхат Шахаров дал поручения по заблаговременному проведению конкурсов госзакупок, в том числе по подготовке необходимых строительных материалов. Кроме того, поставлена задача по усилению контроля за процессом дорожного строительства, привлечению к контролю над всеми проектами Национального центра качества дорожных активов.