700 предложений для проекта нового Налогового кодекса рассмотрели в Министерстве нацэкономики
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Министерство национальной экономики РК продолжает работу по разработке проекта нового Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации МНЭ РК, работа по разработке проекта нового Налогового кодекса проводится совместно с бизнесом, экспертным сообществом и депутатами. На сегодняшний день рассмотрено около 700 предложений.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров, вице-министр нацэкономики Азамат Амрин, вице-министр финансов Ержан Биржанов, директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Ерлан Сагнаев и представители YPO Kazakhstan обсудили вопросы по формированию предсказуемой налоговой политики, пересмотру ставок по основным налогам для высокодоходных отраслей экономики, реформированию специальных налоговых режимов, налогообложению предметов роскоши.
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