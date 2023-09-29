62-летняя аферистка продавала несуществующий товар карагандинцам
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Более 14 млн тенге перевели карагандинцы аферистке, которая якобы продавала товары по сниженным ценам. Покупку они так и не получили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Предположительно семь человек стали жертвами мошенницы. Ей оказалась 62-летняя жительница Темиртау. Она размещала объявление о продаже товаров, просила перевести оплату и пропадала. В результате, покупатели не получали свой товар.
Так, 57-летняя потерпевшая сообщила, что нашла объявление о реализации целого спектра товаров по ценам значительно ниже рыночных. Она в несколько приемов перевела его автору около 14 млн тенге, но заказ так и не был выполнен.
Другая заявительница – 59-летняя карагандинка – перечислила на счет оптового “продавца” 926 тысяч тенге за покупку мебели и бытовой техники. В результате осталась ни с чем.
Общий материальный ущерб от противоправных действий злоумышленницы составил более 14 млн тенге.
Она дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”.
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