55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах в Казахстане

До конца 2023 года в Казахстане планируют сдать в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи новых ученических мест. Из них 55 тысяч появятся уже к 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

"В рамках реализации поручений главы государства министерством ведётся работа по развитию инфраструктуры. Для решения вопроса трёхсменных, аварийных школ планируется сдача в эксплуатацию 154 школ на 132 тысячи ученических мест. Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к первому сентября откроется 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест за счёт средств местных бюджетов и частных инвестиций", - отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

В следующем году в рамках проекта "Комфортная школа" будут введены 217 школ на 461 тысячу ученических мест.