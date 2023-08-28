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55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах в Казахстане

Сегодня, 20:11
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пресс-служба Минпросвещения РК Сегодня, 20:11
Сегодня, 20:11
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Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

До конца 2023 года в Казахстане планируют сдать в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи новых ученических мест. Из них 55 тысяч появятся уже к 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК. 

"В рамках реализации поручений главы государства министерством ведётся работа по развитию инфраструктуры. Для решения вопроса трёхсменных, аварийных школ планируется сдача в эксплуатацию 154 школ на 132 тысячи ученических мест. Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к первому сентября откроется 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест за счёт средств местных бюджетов и частных инвестиций", - отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

В следующем году в рамках проекта "Комфортная школа" будут введены 217 школ на 461 тысячу ученических мест.

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