54 тысячи тенге в среднем получают казахстанцы с инвалидностью в месяц

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Средний размер государственных социальных пособий по инвалидности на 1 октября составляет 53 802 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 328 тенге. Всего таких получателей в РК - около 700 тысяч.

За девять месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 327 миллиардов тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 7,2 миллиарда тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и соцзащиты РК.

По состоянию на 1 октября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 534,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 156 тысяч человек.

В Минтруда уточнили, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.