open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • 54 тысячи тенге в среднем получают казахстанцы с инвалидностью в месяц
pixabay.com Сегодня, 11:50
151
Фото: pixabay.com

54 тысячи тенге в среднем получают казахстанцы с инвалидностью в месяц

Средний размер государственных социальных пособий по инвалидности на 1 октября составляет 53 802 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 328 тенге. Всего таких получателей в РК - около 700 тысяч.

За девять месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 327 миллиардов тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 7,2 миллиарда тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и соцзащиты РК.

По состоянию на 1 октября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 534,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 156 тысяч человек.

В Минтруда уточнили, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#пособие #инвалидность #министерство труда и социальной защиты
Сегодня, 11:50
151
Поделитесь:
Наверх