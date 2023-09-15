500 тысяч иностранцев посетили Казахстан в 2023 году

Число иностранных туристов, посетивших Казахстан в первом полугодии, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

По словам министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, по итогам полугодия 2023 года число внутренних туристов составило 3,1 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 400 тысяч, это почти на один миллион человек больше додпандемийного аналогичного периода. По итогам года прогнозируется - девять миллионов внутренних туристов. Число иностранных туристов выросло в 1,8 раза. Более 500 тысяч гостей посетили Казахстан. Планируется, что в 2023 году Казахстан посетят 1,4 миллиона интуристов.

Также министр отметил, что большое внимание уделяется развитию инвестиционного потенциала в сфере туризма. С 2019 года было запущено более 400 инвестиционных проектов на общую сумму около 437 миллиардов тенге.