500 тысяч иностранцев посетили Казахстан в 2023 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Число иностранных туристов, посетивших Казахстан в первом полугодии, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
По словам министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, по итогам полугодия 2023 года число внутренних туристов составило 3,1 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 400 тысяч, это почти на один миллион человек больше додпандемийного аналогичного периода. По итогам года прогнозируется - девять миллионов внутренних туристов. Число иностранных туристов выросло в 1,8 раза. Более 500 тысяч гостей посетили Казахстан. Планируется, что в 2023 году Казахстан посетят 1,4 миллиона интуристов.
Также министр отметил, что большое внимание уделяется развитию инвестиционного потенциала в сфере туризма. С 2019 года было запущено более 400 инвестиционных проектов на общую сумму около 437 миллиардов тенге.
"В этом году планируется реализация 115 проектов на сумму 288 миллиардов. Эти проекты создадут более 14 тысяч койко-мест и более 1,5 тысячи постоянных рабочих мест", - сказал Ермек Маржикпаев.
Самое читаемое
- "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
- Подкинули наркотики, чтобы отобрать "Алтын Орду" - омбудсмен из Кыргызстана вступилась за задержанного в Алматы бизнесмена
- Из-за проливных дождей костанайская пшеница сгнивает на полях
- Мажилисмен высказался об ужесточении закона против педофилов
- Без урожая и денег: фермеры Павлодарской области в панике просят о помощи