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polisia.kz Сегодня, 10:45
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Фото: polisia.kz

47 новых авто получили акмолинские полицейские

Ключи от служебных автомобилей вручили в преддверии национального праздника – Дня Республики.

Сотрудники департамента полиции Акмолинской области получили 47 новых служебных авто. Церемония вручения ключей прошла в Кокшетау на площади Абылай хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Автопарк полиции региона увеличился на 40 автомобилей марки "Chevrolet Cobalt", 30 из которых предназначены для подразделений патрульной полиции и участковых инспекторов полиции, являющихся ключевым звеном правоохранительного органа. 

Фото: Polisia.kz

Ещё 10 автомашин этой же марки в стандартном исполнении будут переданы оперативным службам ведомства для проведения различных оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, 5 автозаков марки "Jac" получили подразделения конвойной службы. Ключи от нового автотранспорта в торжественной обстановке вручены специальному отряду быстрого реагирования.

Как отмечают в департаменте, автомобили полностью отвечают установленным стандартам, оснащены необходимыми техническими средствами и позволят акмолинским правоохранителям еще более оперативно реагировать на нарушения общественного порядка. 

"Постоянная поддержка местных исполнительных органов положительно влияет на состояние криминогенной обстановки в регионе", — отметил аким области Ермек Маржикпаев.

Руководитель департамента полиции региона Думан Таев рассказал, что с каждым годом улучшается материально-техническая база полиции, автопарк пополняется служебным автотранспортом, что существенно влияет на качество и оперативность службы полицейских.

Фото: Polisia.kz

Церемонии вручения ключей от новых авто предшествовала не менее торжественная церемония вручения наград сотрудникам полиции, имеющим высокие показатели в оперативно-служебной деятельности. 

 

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#полиция #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:45
75
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