47 новых авто получили акмолинские полицейские

Фото: polisia.kz

Ключи от служебных автомобилей вручили в преддверии национального праздника – Дня Республики.

Сотрудники департамента полиции Акмолинской области получили 47 новых служебных авто. Церемония вручения ключей прошла в Кокшетау на площади Абылай хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Автопарк полиции региона увеличился на 40 автомобилей марки "Chevrolet Cobalt", 30 из которых предназначены для подразделений патрульной полиции и участковых инспекторов полиции, являющихся ключевым звеном правоохранительного органа.

Фото: Polisia.kz

Ещё 10 автомашин этой же марки в стандартном исполнении будут переданы оперативным службам ведомства для проведения различных оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, 5 автозаков марки "Jac" получили подразделения конвойной службы. Ключи от нового автотранспорта в торжественной обстановке вручены специальному отряду быстрого реагирования.

Как отмечают в департаменте, автомобили полностью отвечают установленным стандартам, оснащены необходимыми техническими средствами и позволят акмолинским правоохранителям еще более оперативно реагировать на нарушения общественного порядка.

"Постоянная поддержка местных исполнительных органов положительно влияет на состояние криминогенной обстановки в регионе", — отметил аким области Ермек Маржикпаев.

Руководитель департамента полиции региона Думан Таев рассказал, что с каждым годом улучшается материально-техническая база полиции, автопарк пополняется служебным автотранспортом, что существенно влияет на качество и оперативность службы полицейских.

Фото: Polisia.kz

Церемонии вручения ключей от новых авто предшествовала не менее торжественная церемония вручения наград сотрудникам полиции, имеющим высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.