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Сегодня, 08:40
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427 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
В Казахстане 2 сентября выявили 427 новых случаев коронавирусной инфекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 69,
в городе Алматы – 36,
в городе Шымкент – 11,
в Акмолинской области – 51,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 9,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 21,
в ВКО – 11,
в Абайской области – 4,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 38,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 17,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 547 случаев КВИ.
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