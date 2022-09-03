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freepik.com Сегодня, 08:40
146
Фото: freepik.com

427 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

В Казахстане 2 сентября выявили 427 новых случаев коронавирусной инфекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 69,

в городе Алматы – 36,

в городе Шымкент – 11,

в Акмолинской области – 51,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 9,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 11,

в Абайской области – 4,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 547 случаев КВИ.

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#коронавирус #пандемия коронавируса
Сегодня, 08:40
146
Журналист

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