415 автобусов получили сельские школы Казахстана

Для обеспечения безопасности детей в регионы страны поставлены 415 новых школьных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Школьный автопарк пополнился в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской и Павлодарской областях. До конца года общее число поставляемых автобусов составит 515 единиц.

"Впервые в этом году комплексно рассмотрена задача по единовременному обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. Решился вопрос о замене устаревшего автопарка и исключения недостаточного количества автотранспорта. Сейчас совместно с местными исполнительными органами ведётся работа по доставке оставшихся автобусов в регионы", – отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

Новые автобусы оснащены детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона, наличием специальных огней, сигнализирующих о наличии детей.