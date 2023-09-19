40% зерновых и зернобобовых культур собрано в Казахстане
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В прошлом году в Казахстане к этому сроку было собрано более 70% урожая, а в этом – только 40. Такая ситуация сложилась из-за дождей, так как аграрии были абсолютно готовы к сбору урожая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в своём докладе о ходе уборочной кампании рассказал, что уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 миллиона гектаров.
"По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур или 40%. При средней урожайности 9,5 центнера с гектара намолочено 6,6 миллиона тонн зерна", - сообщил министр.
Он отметил, что в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 миллиона гектаров или 72,8%.
"При этом посевная кампания прошла в оптимальные агросроки, погодные условия лета были в пределах нормы на большей части страны, в период подготовки к уборочной кампании готовность техники была обеспечена на 100%, отгрузка льготного ГСМ началась согласно графика", - отметил министр.
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