40 тысяч казахстанских учителей повысили свою квалификацию
Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
259Фото: Министерство просвещения РК
В Казахстане продолжаются бесплатные курсы повышения квалификации педагогов-предметников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
По информации ведомства, курсы по повышению квалификации педагогов Национального центра "Өрлеу" стартовали в августе. К этому времени обучение прошли около 40 тысяч педагогов по всей стране.
Отмечается, что бесплатные курсы повышения квалификации могут пройти учителя математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, естествознания, казахского, русского, английского языков, истории и начальных классов. Курсы продлятся до конца ноября этого года. После анализа эффективности обучения и итогового оценивания полученных знаний педагоги получат сертификаты.
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