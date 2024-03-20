40 новых автобусов будут ездить по улицам Астаны
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
77Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Подвижной состав общественного транспорта в Астане пополнится 40 новыми 18-метровыми автобусами. Первая партия прибудет в город уже 21 марта, передаёт BaigeNews.kz.
В апреле после прохождения процедур оформления, приёма, установки оборудования, регистрации в системе, утверждения водителей, автобусы дополнят городские маршруты.
Напомним, в связи с празднованием Наурыза в графике работы общественного транспорта в Астане произойдут изменения.
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