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40 новых автобусов будут ездить по улицам Астаны

Сегодня, 15:57
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Подвижной состав общественного транспорта в Астане пополнится 40 новыми 18-метровыми автобусами. Первая партия прибудет в город уже 21 марта, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле после прохождения процедур оформления, приёма, установки оборудования, регистрации в системе, утверждения водителей, автобусы дополнят городские маршруты.

Напомним, в связи с празднованием Наурыза в графике работы общественного транспорта в Астане произойдут изменения.

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