40 новых автобусов будут ездить по улицам Астаны

Подвижной состав общественного транспорта в Астане пополнится 40 новыми 18-метровыми автобусами. Первая партия прибудет в город уже 21 марта, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле после прохождения процедур оформления, приёма, установки оборудования, регистрации в системе, утверждения водителей, автобусы дополнят городские маршруты.

Напомним, в связи с празднованием Наурыза в графике работы общественного транспорта в Астане произойдут изменения.