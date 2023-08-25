40 иностранцев-нелегалов депортировала полиция Алматы

Полиция Алматы депортировала 40 иностранцев за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Они нарушили законодательство Республики Казахстан в сфере миграции населения. Выявили нелегалов в период отработки "Участок", - информирует миграционная служба.

По данным МВД, всего за неделю к административной ответственности привлечено 216 иностранцев, в том числе 38 граждан стран дальнего зарубежья (из стран Африканского континента – 17 и Турции – 11), а также 178 граждан стран ближнего зарубежья.

Кроме этого, в приемник-распределитель водворено 105 иностранцев без документов, удостоверяющих их личность.