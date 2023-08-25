40 иностранцев-нелегалов депортировала полиция Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция Алматы депортировала 40 иностранцев за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Они нарушили законодательство Республики Казахстан в сфере миграции населения. Выявили нелегалов в период отработки "Участок", - информирует миграционная служба.
По данным МВД, всего за неделю к административной ответственности привлечено 216 иностранцев, в том числе 38 граждан стран дальнего зарубежья (из стран Африканского континента – 17 и Турции – 11), а также 178 граждан стран ближнего зарубежья.
Кроме этого, в приемник-распределитель водворено 105 иностранцев без документов, удостоверяющих их личность.
"Большая часть из них из Узбекистана – 66, Таджикистана – 25 и Нигерии – 8. По решению суда из Казахстана депортированы 40 иностранцев, 22 из них граждане Узбекистана, 11 – Нигерии, – отметил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.
Вместе с тем, к административной ответственности привлечено 54 физических и юридических лиц, принявших иностранных граждан с грубым нарушением миграционной законодательства РК", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Генералы, поэты и бии: как проходит переименование улиц в Павлодаре
- Экс-чемпионка мира по боксу из Казахстана лишилась мужа: известна причина смерти