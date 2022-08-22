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Polisia.kz Сегодня, 11:38
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Фото: Polisia.kz

33 килограмма марихуаны нашли у пенсионера в Павлодаре

У 67-летнего жителя Павлодара изъяли 33 килограмма марихуаны, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz. Пенсионер также хранил у себя гашиш.

"У задержанного по месту жительства изъяты наркотические средства: марихуана более 33 кг и гашиш – 3,3 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Мужчина водворен в ИВС города. В полиции отметили, что в 2022 году выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них – 47 фактов, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

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#наркотики #Павлодар
Сегодня, 11:38
340
Журналист

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