29 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на третье октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (накануне было 28), передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 720 случая, из них в понедельник:

в Астане — 7,

в Алматы — 9,

в Шымкенте — 0,

в Акмолинской области — 2,

в Актюбинской области — 1,

в Алматинской области — 0,

в Жетысуской области — 0,

в Атырауской области — 2,

в Восточно-Казахстанской области — 0,

в Абайской области — 0,

в Жамбылской области — 1,

в Западно-Казахстанской области — 1,

в Карагандинской области — 0,

в Улытауской области — 1,

в Костанайской области — 3,

в Кызылординской области — 1,

в Мангистауской области — 0,

в Павлодарской области — 1,

в Северо-Казахстанской области — 0,

в Туркестанской области — 0.

По данным Комитета, за сутки свои больничные листы закрыли 104 человека. За всё время пандемии казахстанские врачи помогли 1 378 992 пациентам.