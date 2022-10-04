open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • 29 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:28
43
Фото: pixabay.com

29 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на третье октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (накануне было 28), передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 720 случая, из них в понедельник:

  • в Астане — 7,
  • в Алматы — 9,
  • в Шымкенте — 0,
  • в Акмолинской области — 2,
  • в Актюбинской области — 1,
  • в Алматинской области — 0,
  • в Жетысуской области — 0,
  • в Атырауской области — 2,
  • в Восточно-Казахстанской области — 0,
  • в Абайской области — 0,
  • в Жамбылской области — 1,
  • в Западно-Казахстанской области — 1,
  • в Карагандинской области — 0,
  • в Улытауской области — 1,
  • в Костанайской области — 3,
  • в Кызылординской области — 1,
  • в Мангистауской области — 0,
  • в Павлодарской области — 1,
  • в Северо-Казахстанской области — 0,
  • в Туркестанской области — 0.

По данным Комитета, за сутки свои больничные листы закрыли 104 человека. За всё время пандемии казахстанские врачи помогли 1 378 992 пациентам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:28
43
Поделитесь:
Наверх