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  • 28 миллионов тенге задолжали коммунальщикам жители Петропавловска
pkzsk.info Сегодня, 06:08
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Фото: pkzsk.info

28 миллионов тенге задолжали коммунальщикам жители Петропавловска

Улицы Петропавловска обрастают мусором. В некоторых районах города жители отказываются заключать договора с мусороперевозчиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В отделе ЖКХ акимата Петропавловска рассказали, что только за последние два дня были оштрафованы 22 жителя города, нарушившие правила благоустройства.

"Жители частного сектора выбрасывают мусор в неотведенных для этого местах. В следствие чего образуются нелегальные свалки. В отдельных районах города жители частного сектора вовсе отказываются заключать договора с мусоровывозящими компаниями. Соответственно мусорные баки на адресах не устанавливают", - сообщили в отделе ЖКХ городского акимата.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что жители Петропавловска задолжали мусоровывозящим компаниям 28 миллионов тенге.

Следует отметить, что за нарушение правил благоустройства жителей города привлекают к административной ответственности по статье 505 КоАП РК.

Только за последние два дня местной полицейской службой Петропавловска были  оштрафованы 22 жителя частного сектора на общую сумму 130 000 тенге.

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#Петропавловск #коммунальные услуги #долг
Сегодня, 06:08
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