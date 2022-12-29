open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:41
195
Сегодня, 08:41
195
Фото: pixabay.com

263 казахстанца заразились COVID-19 за сутки, один скончался

По информации Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 263 человека, один пациент скончался, передаёт BaigeNews.kz

На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 729 человек (–2578  + и 151 КВИ-), из котоорых в стационарах находятся 256 пациентов, на амбулаторном уровне 2 473 человека.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, состояние шестичеловек врачи оценивают как средней степени тяжести, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены два пациента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:41
195
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх