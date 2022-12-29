263 казахстанца заразились COVID-19 за сутки, один скончался

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По информации Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 263 человека, один пациент скончался, передаёт BaigeNews.kz.

На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 729 человек (–2578 + и 151 КВИ-), из котоорых в стационарах находятся 256 пациентов, на амбулаторном уровне 2 473 человека.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, состояние шестичеловек врачи оценивают как средней степени тяжести, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены два пациента.