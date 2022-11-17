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  • 24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области
plastbak.com.ua Сегодня, 10:36
47
Сегодня, 10:36
47
Фото: plastbak.com.ua

24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области

В Акмолинской области мужчина пытался продать почти 24 тонны этилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

24 пластиковые ёмкости объёмом 1 000 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, обнаружены в прицепе его автомобиля во время осмотра места происшествия.

Согласно заключению ДГД по Акмолинской области, общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 27,5 миллиона тенге.

"Приговором суда гражданину Батжанову А.Т. назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, с конфискацией имущества добытого преступным путём", - сообщили в АФМ.

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#АФМ #торговля
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:36
47
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