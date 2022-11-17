24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области

Фото: plastbak.com.ua

В Акмолинской области мужчина пытался продать почти 24 тонны этилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

24 пластиковые ёмкости объёмом 1 000 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, обнаружены в прицепе его автомобиля во время осмотра места происшествия.

Согласно заключению ДГД по Акмолинской области, общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 27,5 миллиона тенге.