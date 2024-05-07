23 апреля в Казахстане будут отмечать Национальный день книги

В Казахстане 23 апреля будет объявлен Национальным днём книги, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект поправок в постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" разработан и опубликован на портале "Открытые НПА".

Поручение учредить в Казахстане Национальный день книги дал президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курылтая.

Министерство культуры и информации РК в пояснительной записке к документу отмечает, что этот праздник необходим для формирования в обществе высокой культуры чтения.