23 апреля в Казахстане будут отмечать Национальный день книги
Сегодня, 03:44
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Сегодня, 03:44Сегодня, 03:44
300Фото: pxhere.com
В Казахстане 23 апреля будет объявлен Национальным днём книги, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий проект поправок в постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" разработан и опубликован на портале "Открытые НПА".
Поручение учредить в Казахстане Национальный день книги дал президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курылтая.
Министерство культуры и информации РК в пояснительной записке к документу отмечает, что этот праздник необходим для формирования в обществе высокой культуры чтения.
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