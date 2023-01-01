2022 год дал нам всем уверенность в своих силах - премьер РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Новым годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Прошедший год был знаковым для нашей страны. Мы вступили в новый этап своего развития. Прошедший референдум, начало конституционных реформ, выборы президента – эти события заложили основу Справедливого Казахстана. Несмотря на то, что 2022 год был непростым, он дал нам всем уверенность в своих силах, показал нашу способность противостоять всевозможным вызовам и преодолевать любые трудности", - отмечается в поздравлении.

В этом году, по словам Смаилова, предстоит не менее напряжённая работа по реализации амбициозных задач социально-экономического развития страны, которые приведут к росту благосостояния всех казахстанцев.

"Пусть 2023-й станет годом прогресса, успехов, единства, благополучия и процветания для нашего народа и страны. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача. От всего сердца желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и реализации всех намеченных планов", - отметил премьер.