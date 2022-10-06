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17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес
17-летний Арсен Кылышбек - ученик 11-го класса Республиканской физико-математической школы (г.Астана), и он уже успел создать два успешных стартапа. Один из них - платформа для поступления в престижные вузы мира. В интервью BaigeNews.kz Арсен рассказал о том, как он успевает совмещать учёбу в школе с предпринимательством.
Арсен увлёкся программированием в 4 классе, когда отец записал его на курсы по разработке игр. Первым стартапом было веб-агенство по разработке сайтов. А совсем недавно он вместе со своей командой создал платформу Admitted.cc, которая помогает подобрать школьнику подходящий вуз. Арсен признаётся, что идея создать стартап для школьников пришла, исходя из своих насущных проблем.
"Мы как-то сидели, брейнштормили с друзьями и поняли, что самая распространенная проблема среди нас, ровесников - поступление в университет. Мы все за это очень сильно боимся. Это решает наше будущее. Поняли, что проблема в том, что люди не знают, куда они могут поступить. Они неправильно оценивают свои шансы и подаются в худшие университеты, хотя способны на большее. И в итоге учатся не там, где хотели бы. Я тогда очень сильно заинтересовался сферой машинного обучения, и до этого уже написал много алгоритмов. Поэтому понял, что эту проблему тоже можно решить, используя искусственный интеллект, который будет изучать тысячи строк данных и выдавать результат", - рассказал он.
Арсен Раев, Асанали Калиев, Данай Диханбаев, Денис Петрук - со-основатели платформы, без которых ничего бы не получилось, говорит Арсен. У ребят есть ещё и второй проект - Физмат Хаб. Они поддерживают проекты школьников и помогают им вырасти в реальный бизнес. Проводят конкурсы стартапов в школе и приглашают инвесторов в качестве жюри.
"Все говорят, что с друзьями не стоит открывать бизнес. Но это не полностью правда, с ними всё равно как-то удобнее работать, они ближе. Проблемы были только в развитии платформы как продукта. Потому что мы не совсем опытные, даже среднего образования нет. Мы делали всё так, как считали правильным сами", - поделился он.
На платформе Admitted.cc есть два вида услуг. Первый - это подбор университетов, то есть машинное обучение, которое считывает данные школьников, их результаты международных экзаменов, оценки в школе и портфолио. На выходе даётся список вузов, в которые можно подать документы, и вероятность поступления. Второй вид услуг - это онлайн-консультации со студентами лучших университетов. Подбор университетов стоит 1000 тенге, это одноразовая услуга. Консультации бывают трёх видов: по поступлению в университет - семь тысяч тенге в час, по поступлению в летнюю школу - пять тысяч тенге в час, и написание мотивационного эссе - 30 тысяч тенге.
Арсен рассказывает, что во время работы над платформой он наткнулся на университет своей мечты.
"Очень приятный для меня пример - это то, что я в этом году ездил в Бостон в летнюю школу университета Бентли. Это была моя мечта, я никогда раньше не был в Штатах. Когда мы пополняли базу данных университетов для платформы и искали консультантов, я изучал очень много университетов. Наткнулся на Бентли, понял, что это очень хороший университет. Раньше они были просто школой финансов. У них есть курсы макроэкономики и финансовые рынки, которые мне нужны", - говорит он.
По его словам, совмещать учёбу в школе с проектами удаётся с трудом.
"Совмещать очень тяжело, зачастую не получается. На первом месте - проекты. Они в приоритете. Но я стараюсь совмещать это всё с поступлением в вуз. Я хочу обучиться, чтобы это дало мне какие-то знания, чтобы больше вкладывать в проекты. А по времени, тайм-менеджменту очень тяжело. Раньше ещё было обидно, хотелось погулять, пообщаться с друзьями. Приходилось многим жертвовать, даже обучением в школе, были плохие оценки. Обижался на школу, на родителей, на себя, потому что ничего не успевал. Но потом всё наладилось, привык к этому режиму. Понял, что уже повзрослел", - рассказывает он.
Больше всего Арсен мечтает стать предпринимателем. Поэтому он подаётся в университеты на эту специальность.
"Моя специальность мечты - это бизнес. Мне нравится реализовывать свои идеи, управлять ими. Программирование мне тоже нравится, но это просто обязательная вещь, каждый человек должен знать это. Идей очень много, постоянно записываю что-то. Главная идея - открыть венчурный фонд. Успех для меня - это успех Admitted, не сколько денег мы заработали, а сколько школьников нашли свои университеты. Ведь наша задача - помочь им", - сказал он.
Фото Газиза Шакирова.
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