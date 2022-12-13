16 аварийных водохранилищ реконструируют в Казахстане

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Проект Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы рассмотрен на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Планируется построить восемь новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, что позволит: накопить дополнительные объёмы воды; снизить угрозу паводковых явлений для 124 населённых пунктов; вести в оборот более 170 тысяч гектаров новых орошаемых земель.

"В предстоящие три года мы должны решить самые актуальные вопросы, которые дадут наибольший эффект для экономики и граждан. Необходимо отобрать приоритетные проекты, которые, с одной стороны, дадут нам максимальный эффект, а с другой стороны, позволят решить вопросы безопасности по тем водным сооружениям, которые требуется реконструировать в первую очередь", — сказал Алихан Смаилов.

Комплексный план предусматривает разработку Водного кодекса в новой редакции, создание научного центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства, реализацию экономических механизмов регулирования использования воды, развитие водохозяйственной инфраструктуры и другие мероприятия.

Планируется также реконструкция оросительных каналов, автоматизация магистральных и межхозяйственных каналов, а также цифровизация управления водными ресурсами, что даст возможность значительно снизить потери и перерасход воды.