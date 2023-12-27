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15-летний шахматист из Казахстана сотворил сенсацию в матче против Яна Непомнящего

Сегодня, 01:32
АВТОР
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Sport.ru Сегодня, 01:32
Сегодня, 01:32
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Фото: Sport.ru

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми, сыграл вничью партию второго тура чемпионата мира по рапиду против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на sport.ru.

Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит с 26 по 30 декабря. 26-28 числа пройдут соревнования по рапиду, 29-30 декабря по блицу.

Ян Непомнящий является одним из сильнейших шахматистов мира.

Напомним, в мае этого года в Астане, российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам. 

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