15-летний шахматист из Казахстана сотворил сенсацию в матче против Яна Непомнящего
Сегодня, 01:32
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Сегодня, 01:32Сегодня, 01:32
98Фото: Sport.ru
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми, сыграл вничью партию второго тура чемпионата мира по рапиду против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на sport.ru.
Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).
Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит с 26 по 30 декабря. 26-28 числа пройдут соревнования по рапиду, 29-30 декабря по блицу.
Ян Непомнящий является одним из сильнейших шахматистов мира.
Напомним, в мае этого года в Астане, российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
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