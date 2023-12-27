15-летний шахматист из Казахстана сотворил сенсацию в матче против Яна Непомнящего

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми, сыграл вничью партию второго тура чемпионата мира по рапиду против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на sport.ru.



Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).



Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит с 26 по 30 декабря. 26-28 числа пройдут соревнования по рапиду, 29-30 декабря по блицу.

Ян Непомнящий является одним из сильнейших шахматистов мира.

Напомним, в мае этого года в Астане, российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.