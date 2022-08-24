13-й раз за лето тушат пожар на мусорном полигоне в Актобе

Фото: скриншот с видео/nstagram.com/aqtobe_tjd

В Актобе пожарные тушат полигон твёрдых бытовых отходов. Пожар начался 22 августа, его площадь составила около 800 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ДЧС Актюбинской области.

Вторые сутки ДЧС и местные исполнительные органы ведут борьбу с пожаром на полигоне. В тушении пожара задействованы две пожарные автоцистерны, 11 КамАЗов, два погрузчика, бульдозер, водовоз.

С помощью этой техники мусор засыпают грунтом, чтобы исключить контакт огня с кислородом. Все доступные очаги возгорания проливают водой.

"Наиболее вероятной причиной загорания является самовозгорание мусора, так как тлеющий мусор уходит вглубь до 10 метров, что затрудняет тушение мусора. На сегодняшний день по факту возгорания полигона поступили 13 сообщений, по результатам несоблюдения правил пожарной безопасности в отношении обслуживающей компании ТОО "Табыс Актобе" составлены более 10 административных материалов на сумму 459 тысяч 450 тенге", — рассказали в ДЧС Актюбинской области.

Спасатели обращаются к жителям и гостям области и просят соблюдать все правила обращения с огнём.