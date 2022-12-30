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100 современных дворцов школьников построят в Казахстане до 2029 года
В целях улучшения детской инфраструктуры, развития дворовых площадок и строительства новых современных объектов, повышения их благосостояния в стране открыт 1 691 объект, передаёт BaigeNews.kz.
Из них 458 дошкольных организаций на 38,9 тысяча мест, с начала года введено в эксплуатацию 254 новых школы на 153 тысячи ученических мест. Такие данные на площадке Службы центральных коммуникаций привёл вице-министр образования РК Гани Бейсембаев.
"По поручению Главы государства в 2023-2025 годах планируется открыть более 222 тысячи новых мест в дошкольных организациях, в 2023 году - 81 тысячи мест. До 2026 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется ввести в эксплуатацию 401 школу на 842 000 ученических мест. Уже в следующем году в рамках нацпроекта начнётся строительство 221 школы, откроют 130 школ на 121 тысячу учащихся. Кроме того, с 2023 по 2029 годы планируется строительство 100 современных дворцов школьников, музыкальных школ и искусства, центров дополнительного образования, 50 новых загородных оздоровительных лагерей", - сказал представитель ведомства.
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