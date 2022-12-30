100 современных дворцов школьников построят в Казахстане до 2029 года

В целях улучшения детской инфраструктуры, развития дворовых площадок и строительства новых современных объектов, повышения их благосостояния в стране открыт 1 691 объект, передаёт BaigeNews.kz.

Из них 458 дошкольных организаций на 38,9 тысяча мест, с начала года введено в эксплуатацию 254 новых школы на 153 тысячи ученических мест. Такие данные на площадке Службы центральных коммуникаций привёл вице-министр образования РК Гани Бейсембаев.