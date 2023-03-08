100 матерей-героинь живёт в уникальном селе в Кызылординской области

Фото: предоставлено героиней статьи

Село Енбек Жалагашского района Кызылординской области отличается уникальной высокой рождаемостью. Сейчас в маленьком ауле проживают около 100 матерей-героинь. Также есть более 40 многодетных семей. Корреспондент BaigeNews.kz познакомилась с обладательницами подвесок "Алтын алка" и узнала, как им удаётся одинаково уделять внимание воспитанию детей и домашнему хозяйству.

Село Енбек расположено вдоль международной трассы "Западная Европа - Западный Китай". Сейчас здесь проживают 1527 человек. В основном сельчане занимается рисоводством. Благодаря этому социальное положение населения с каждым годом улучшается. При поддержке местного мецената асфальтированы дороги, есть большой супермаркет и ресторан.

Особое отличие села в том, что здесь в каждой семье растут по пятеро-шестеро детей. Место часто называют "аулом матерей-героинь". На сегодняшний день здесь проживают 37 обладательниц подвесок "Алтын алқа" и 61 женщин награжденных подвеской "Күміс алқа". Одна из них 76-летняя жительница аула Фатима Нурмаганбетова. Мать-героиня произвела на свет 18 детей, к сожалению один из них скончался.

"Я всю жизнь работала в крестьянском хозяйстве. Вышла замуж в 16 лет. Воспитывала детей, заботилась о родителях супруга и занималось домашними делами. Я старалось уделять особое внимание каждому ребенку. С раннего детства приучала их к труду, учила их быть честными и справедливыми. В наше время не было стиральных машин, пылесосов и другой бытовой техники. Все делали руками, таскали воду и топили печь. Несмотря на жизненные трудности, мы смогли поднять детей на ноги. Сейчас у них уже свои семьи. У меня есть 63 внуков и 26 правнуков. Каждый из них мне особо дорог", - делится Фатима Нурмаганбетова.

Фото предоставлено героиней статьи

В доме у другой жительницы Дарикуль Токабаевой тоже всегда многолюдно. К ней часто приезжают дети и внуки, в такие дни большой дом становится тесным. Дарикуль-апа родила десятерых детей, сейчас восемь из них живы. В прошлом году матери-героине испольнилось 80 лет. Юбилейную дату она отметила в кругу близких и дорогих людей.

"В молодости я работала дояркой и водником в местном крестьянском хозяйстве. Вместе с мужем многое пережили, однако трудности не смогли нас сломать. В прошлом году отметили бриллиантовую свадьбу. Сейчас мы на пенсии. Однако я не могу сидеть сложа руки, продолжаю заниматься рукоделием. Делаю ковры, шью разные постельные принадлежности. Обучаю этому делу своих невесток и внучек. Сейчас у меня 70 внуков и 50 правнуков. Я всегда рада их приездам", - откровенничает Дарикуль Токабаева.

Фото предоставлено героиней статьи

В сельском клубе есть ансамбль "Батыр аналар". Творческий коллектив часто выступают в областных и районных мероприятиях. Есть большие достижения. В репертуаре бабушек очень много народных композиции. В специальном кабинете можно поближе познакомиться с историей ансамбля.

"В 2018 году ансамблю "Батыр аналар" исполнилось 30 лет. Юбилейную дату мы отметили в областном масштабе. Обновился состав легендарного коллектива. В селе часто организовываем встречи с участием матерей-героинь. Им есть, что сказать молодому поколению", - отметил аким аула Енбек Кайрулла Калданов.

Фото предоставлено героиней статьи

Всего в ансамбле состоят 98 женщин.