100-летие Рахимжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова отметят в Казахстане

Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК полковник юстиции Тлеухан Басхожаев рассказал о мероприятиях, приуроченных к столетию генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.

25 мая Герою Советского Союза, Халық қаһарманы первому министру обороны независимого Казахстана генералу армии Сагадату Кожахметовичу Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения.

По информации ведомства, к этой дате на малой родине героя в г. Акколь в сквере имени Сагадата Нурмагамбетова Министерство обороны установит памятник. Благоустройство сквера проведет акимат Акмолинской области.

"В Военном институте Сухопутных войск завершена съемка телесериала о жизни курсантов "Әскери ант". В нем раскрывается тема чести, долга, ответственности и любви к Родине. Премьера состоится на отечественном телеканале 7 мая 2024 года", – сообщил начальник департамента.

Также планируется выпуск документально-биографического фильма о жизни и деятельности генерала армии Сагадата Нурмагамбетова с дальнейшей его ротацией на республиканских телеканалах.

В десяти городах Казахстана Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК проведет выездные выставки "Герой в сердцах народа". Старт мероприятиям будет дан 17 января текущего года в Центральном государственном музее Республики Казахстан в Алматы.