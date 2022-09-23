10-летняя девочка распылила газовый баллончик в школе Павлодара

Фото: polisia.kz

Стало известно, по чьей вине 15 учеников павлодарской школы оказались в больнице. Перцовый баллончик в классе распылила 10-летняя девочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло 23 сентября около 11:00 часов. В полицию поступило сообщение, что из в СОШ №33 поселка Ленинский детей госпитализировали с диагнозом "отравление неизвестным веществом".

В учебное заведение направили экстренные службы. Их сотрудники провели эвакуацию учащихся и персонала. Полицейские и спасатели осмотрели здание и проверили записи камер видеонаблюдения.

"Установлена несовершеннолетняя, 2012 года рождения, учащаяся данной школы. С ее слов, сегодня после третьего урока она брызнула из перцового баллончика на тетрадный лист ради интереса. Перцовый баллончик нашла на улице", – сообщил первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

С несовершеннолетней и её родителями провели профилактическую беседу. Поведение девочки будет рассмотрено на Совете профилактики в школе.