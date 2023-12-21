"Золотые" бананы закупают для детского сада в Акмолинской области

Представитель некоммерческой общественной организации "Әділдік жолы" выявил, что один из детсадов в Акмолинской области собрался закупить сразу восемь тонн бананов почти на 13 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Детский сад "Жулдыз" в селе Акмол планирует закупить восемь тонн бананов на 12 800 000 тенге. Цена за килограмм - 1 600 тенге. По нашей области это самая высокая цена. А по объёму закупа объект на первом месте в республике", - сообщил руководитель филиала РОО в Акмолинской области Ерлаз Жайыкбаев.

По его словам, ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy", например, планирует покупать бананы по 1 020 тенге, ясли-сад "Айша" в Кокшетау - по 732 тенге, то есть в два раза дешевле.

"А ведь ещё летом детский сад "Жулдыз" покупал бананы по 500 тенге. Примечательно и то, что учреждение закупает бананы "Из одного источника путём прямого заключения договора по питанию обучающихся", в то время как ясли-сад "Айша" проводит "Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся", максимально стремясь к прозрачности", - уточнил эксперт.

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Ситуацию прокомментировали в Управлении образования региона. Там заявили, что детский сад пролонгировал договор с поставщиком бананов, при отсутствии нарушений со стороны продавца законодательство это не запрещает.