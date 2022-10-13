"Знал только о Борате": Французский фотограф открывает Казахстан для себя и западного мира

Фото: Фредерик Ноя

Фредерик Ноя - французский фотограф, в прошлом хроникер Африки, пожил в Казахстане и теперь устремился в Индию. Фредерик не просто фотограф, а скорее документалист, который через свои работы раскрывает судьбы, истории и портреты народов.

Франзуцский фотожурналист Фредерик Ноя, прожив более трёх лет в Казахстане, решил представить миру атмосферу и культуру нашей страны через призму своего объектива. Документальный фоторепортаж опубликован в одном из известных международных агентств, автор размышляет об экологии, политике и самих казахстанцах. Корреспондент BaigeNews.kz решил поинтересоваться у Фредерика, почему он выбрал Казахстан и что больше всего его впечатлило.

– Почему Ваш выбор пал на Казахстан?

– До приезда в Казахстан, я жил и работал над большим проектом в Уганде на протяжении 17 лет. И после я искал совершенно новую для себя локацию, о которой я не знал ранее. Казахстан показался для меня подходящим вариантом, так как я из Франции, мы очень мало знаем о Центральной Азии и о Казахстане в том числе. Казахстан – белый лист для западного мира, и я хотел бы добавить свой маленький пазл в полную картину страны. Все, что я знал о стране ранее, это только фильм "Борат". И в этот момент я подумал, что любой автор может сказать и показать страну, как угодно, и все воспримут это как правду только потому, что никто не знает о стране. Это и сподвигло меня задокументировать страну и ответить на вопросы: "Что такое Казахстан? И как там живут люди?"

– Изучали ли Вы дополнительные материалы, до того как приехать сюда?

– Конечно, до того как приехать в страну, нужно сначала дать пищу для своего мозга и изучить базовую информацию. Но я старался не читать все книги, потому что хотел оставить свежий взгляд, узнавать обо всём постепенно и исключительно на своём опыте.

– Документалистика- жанр, отражающий действительность. Но всегда есть человеческий фактор, как Вам удается не поддаваться бессознательным предубеждениям?

– Да, вы верно говорите, что все мы люди, и могут быть определённые предубеждения. Но в этом и заключается уникальность документалистики. Фотографии – это про то, чтобы уловить момент. Фотографии не могут соврать. Они отражают природу, эмоции людей, расставленные предметы в моменте. Это непросто, но однозначно стоит того. К тому же, лучшее определение для фото-документалиста – это быть доступным. Доступным к новым знаниям, новым впечатлениям и к миру, который ты изучаешь.

– С какими сложностями вы сталкивались во время работы в Казахстане?

– Во-первых, это язык. Все говорят на русском или на казахском. И, конечно, это только моя проблема. Во-вторых, особенность казахского народа держать дистанцию в общении с незнакомцами. Мне приходилось более тщательно и усердно работать над построением доверительных отношений и только после того, как мы становились друзьями, я мог рассчитывать на более глубокий и честный диалог.

– Как бы Вы описали казахстанцев в пяти прилагательных?

– Народ – это не просто население или численность, это лицо и совесть государства. Не могу не отметить дружелюбность, но в тоже самое время и недоверие к незнакомцам. Конечно же, щедрость и удивительное качество казахов – готовность к сложностям. Ах, ну и конечно же гостеприимность!

– Что вы узнали о Казахстане? Были ли истории или факты, которые потрясли Вас больше всего?

– Я не могу сказать, что меня что-то потрясает. Потому как в моей работе я не даю оценку, если что-то плохо или хорошо, я просто наблюдаю и документирую действительность, которая уникальна сама по себе. Соответственно, я просто принимаю реальность такой, какая она есть. Конечно, я узнал многое о Казахстане – я изучал социальные проблемы Кандасов, экологическую катастрофу Аральского моря, демографическую ситуацию в стране и даже стал свидетелем митингов в январе 2022 года. Всё это является маленькими пазлами одной большой картины.

– Что Вы считаете главным результатом Вашей работы?

– Во-первых, это фоторепортаж о Казахстане, который затрагивает все темы, которые я упомянул. Во-вторых, я планирую написать книгу о Казахстане, но она ещё в процессе, так как это огромный материал, который требует систематизации.

Что могут увидеть читатели в фотографиях? Это кадры случайных людей, их быт, ежедневная рутина, сквозь которую проскальзывает история страны. В каждом кадре автор передает не просто портрет настоящего, но и позволяет заглянуть в прошлое и услышать замолчанные истории целого народа.

На этой фотографии запечатлены мужчины, возвращающиеся после национальной игры в Кокпар в Таразе. Кокпар - это душа кочевого народа, где спокойствие и сдержанность сменяются азартом и горящими глазами.

Поймав в свой объектив кадетов в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, автор поднимает тему идеалогического курса страны после распада Советского Союза и обретения Независимости. Учитывая свою непростую историю, Казахстан всё же пытается определить свою самоидентичность через национальную сплоченность после идеалогической пустоты, которая образовалась в связи с отсутствием самостоятельного выбора на протяжении веков.



Казахстан является мультинациональным и мультирелигиозным государством, где есть свобода выбора и выражения абсолютно каждому этносу и религиозному течению.



На фото ниже запечатлены алматинки во время тренировок по самообороне. Метафорично работа навевает мысль о самозащите от демографической ямы и рассказывает уже о положительной демографической динамике после программы репатриации в течение 25 лет (с 1991 по 2015 годы), которая привела к возвращению более одного миллиона кандасов – около пяти процентов населения.

Заканчивается документальный фоторепортаж символичной фотокарточкой, где посреди просторной степи актриса держит маленького сайгака в руках – эндемика казахской степи.

"Будущее Казахстана, как и этот сайгак, может расти в нежных руках нации или исчезнуть навсегда, оставшись только на страницах "Красной Книги" истории. Я просто документалист, и только вы, народ, можете что-то изменить и влиять на развитие вашей страны", – заключает Фредерик Ноя.



