Значимые события произошли во внешней политике Казахстана за год президентства Токаева - Айдар Амребаев

Вывести Казахстан из территориальной замкнутости и превратить в реальный международный хаб между Востоком и Западом, Севером и Югом. Это стало одной из главных задач внешнеполитической деятельности президента Касым-Жомарта Токаев в этом году, считает известный казахстанский политический аналитик, директор Центра политических исследований Айдар Амребаев. Эксперт проанализировал, какие значимые события во внешней политике Казахстана произошли в год президентства Токаева после победы на внеочередных выборах.

- Выступая 19 апреля этого года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, Касым-Жомарт Токаев поручил обновить Концепцию внешней политики, которая принималась в совершенно других геополитических условиях. Чем усложняется международная ситуация для Казахстана?

Когда мы говорим о внешней политике, ее необходимо привязывать к тем вызовам и рискам, которые имеются сегодня в глобальном и региональном разрезе международных отношений. Сегодня мы наблюдаем ситуацию чрезвычайной турбулентности глобальной системы. Фактически на наших глазах меняется мировой порядок. Прежде, когда рухнул Советский союз, мы говорили о разрушении биполярной системы. Потом некоторые западные эксперты, например, Фрэнсис Фукуяма, стали говорить о том, что формируется унилатеральная, американоцентричная неолиберальная модель мира. Он символически обозначил этот процесс в названии своей книги "Конец истории". Однако события происходят по иному сценарию. Эта система подвергается ревизии. Неслучайно в американской Доктрине национальной безопасности такие страны, как, например, Россия и Китай рассматриваются как страны-ревизионеры международного порядка... Эти страны выступают за более справедливое, по их мнению, представительство в глобальных институтах управления, например, стран "Глобального Юга". На этой почве разгораются конфликтные точки в разных частях современного мира. Сегодня мы наблюдаем разнообразные линии разломов, конфронтации между ведущими международными силами и игроками. В частности, большим деструктивным потенциалом обладает ситуация, которая складывается на евразийском континенте – вооружённый конфликт России и Украины, он непосредственно влияет и на вопросы национальной безопасности Казахстана, и на выработку оптимальной экономической стратегии в условиях, когда на нашем континенте господствуют санкционные режимы, торговые войны, блокирование актуальных транспортных коридоров, волатильность цен на энергоресурсы.

Поскольку Казахстан является нефтедобывающей страной по большей части, - ведь мы не только добываем нефть, но и торгуем ею, для нас критически важным является вопрос транспортировки нефти на актуальные международные рынки. Мы в своей нефтяной стратегии в течение 30 лет формировали один крупный вектор – это европейский вектор. Через Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) направлялась основная масса добываемой в Казахстане нефти. При этом делались усилия по диверсификации маршрутов. В числе таких проектов: в направлении Китая, есть попытки проложить маршрут через Каспийское море по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Это безусловно актуальные для нас коридоры, но мы не можем ими пока заменить КТК. Вместе с тем все больше актуализируется вопрос устойчивости нашей нефтяной политики. Это вопросы экономического выживания государства в условиях международной турбулентности. В этой связи следует отметить, что этот год характеризуется значимыми усилиями президента Касым-Жомарта Токаева на внешнеполитическом треке в целях большей устойчивости экономической модели Казахстана в условиях турбулентных международных отношений.

- Как выстраивались взаимоотношения казахстанского президента с руководством соседних стран – главных стратегических партнеров?

Достаточно вспомнить переговорный процесс, осуществляемый нашим президентом в режиме нон-стоп с президентом Российской Федерации. Буквально последний визит Владимира Путина в Казахстан говорит о том, что мы все время держим руку на пульсе современного непростого международного позиционирования этого государства. Тем более, что нас объединяет процесс евразийской экономической интеграции. В дополнение к этому вектору все более актуализируется направление Союза Тюркских государств. Хотелось бы отметить особенно тесные отношения с братским Азербайджаном. Под особым фокусом внимания сегодня транскаспийские отношения и возможность актуализации на практике Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ) и координация международных усилий на этом направлении. Очень важно, что Азербайджан в этом году сделал решительные шаги в разрешении проблем Нагорного Карабаха. Сейчас появляется возможность наполнить реальным содержанием торговый маршрут в Европейский союз по Зангезурскому коридору.

Очень важно в этом контексте вспомнить встречу лидеров Казахстана и КНР в китайском городе Сиань в формате "С5+Китай". "С5+1" – это формат, где встречаются лидеры Центральной Азии и плюс одно из каких-либо государств. Этот формат, активно продвигавшийся Японией, США, Россией, активно используется и китайской стороной. В Сиане было предпринято, на мой взгляд, одно из знаковых решений – это актуализация Транскаспийского международного транспортного маршрута в обход России. Дело в том, что Казахстан после событий февраля 2022 года испытывал определённый дискомфорт от того, что, например, Каспийский Трубопроводный Консорциум не работал в полную силу. Факторы, которые возникали стихийным образом, все-таки требовали от казахстанского руководства более гибкой стратегии, выработки запасных вариантов, альтернативных маршрутов, чтобы нефтяная экономика Казахстана не "встала".

- На ваш взгляд, какие внешнеполитические события сыграли значимую роль для развития международных отношений Казахстана в западном направлении?

Очень важным событием стала 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где наш президент выступал и в качестве модератора сессии, и в качестве Главы государства на заседании в формате "С5+США". Обычно такой формат встречи предполагал консультации министров иностранных дел, но в этот раз Джозеф Байден пригласил самих лидеров Центральной Азии, чтобы услышать их мнение о том, как позиционирует себя Центральная Азия в современной турбулентной международной ситуации, как эти государства относятся к угрозе вторичных санкций в связи с войной России в Украине, есть ли перспектива у центральноазиатской кооперации. Я заметил, что формат консультаций Глав государств региона, в свое время инициированный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в настоящий момент пользуется широкой поддержкой в Казахстане. Важно, что сегодня формат "С5+" пользуется серьезной поддержкой мировых лидеров - председатель КНР Си Цзиньпин, президент США, руководитель такой сильной страны Европейского союза, как Германия.

После визита в США наш президент со своими коллегами из Центральной Азии посетил Германию, где состоялись эффективные переговоры с представителями немецкого бизнеса и руководства государства. Там Касым-Жомарт Кемелевич высказал однозначную позицию о том, что Казахстан будет строго придерживаться санкционного режима в отношении России. При этом президент выстроил конструктивную линию взаимодействия с Европейским союзом, которая оставляет "дверь открытой" для потенциальных переговоров Запада с Россией. Понятно, что в этой политике кровно заинтересована Россия, потому что сегодня российско-европейские отношения переживают, пожалуй, самое худшее время после Второй мировой войны, ситуацию абсолютного взаимного блокирования. В этой ситуации Россия, конечно, нуждается в том, чтобы иметь канал взаимодействия с представителями ЕС, и у Казахстана неплохо получается быть "честным брокером".

Недавно осенью Президент Токаев встречал в Астане французского президента Эмманюэля Макрона. Между ними, можно сказать, произошла своего рода "дипломатическая" химия. Знания и опыт Токаева как дипломата, наряду со знанием самого французского языка, конечно, большое подспорье для того, чтобы иметь особые отношения с Францией - одной из влиятельных держав современного мира.

Другим примером актуализации европейского вектора внешней политики Казахстана, является визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является одним из "весовых", харизматичных политиков мира. Следует заметить, что между Главами двух государств сложились хорошие человеческие отношения, и после переговоров было намечено, что между двумя странами есть огромный потенциал торгово-экономического взаимодействия, где Венгрия может поучаствовать в тех нишах, которые интересуют рядовых граждан нашей страны. Ведь целью любой политики является обеспечение благополучия и благосостояния своего народа. Это ключевая забота нашего Президента.

Нельзя обойти вниманием целый ряд проектов, которые предлагает миру Европа. Проект Global Gateway – это глобальный экономический проект, который принят Европейским Союзом. Он включает в себя целый ряд вопросов по борьбе с климатическими изменениями, роли информационных технологий в современную эпоху, инфраструктурное развитие стран "Глобального Юга". Этот проект рассматривают как своеобразный ответ Европы китайской инициативе "Пояс и путь". Дело в том, что половина средств, которые выделяются на эту программу, а это порядка 300 млрд евро, направляются именно в развивающиеся страны. Есть проект и в отношении Казахстана. Сейчас у нас в Мангистауской области разрабатывается проект по производству так называемого "зеленого" водорода. Его разрабатывает немецкая компания.

- Вы согласитесь с тем, что казахстанско-китайское сотрудничество за последний год отличается высокой динамикой контактов на высоком уровне?

Насколько я знаю, мои китайские коллеги и эксперты рассматривают казахстанско-китайские отношения как своего рода образцовые в проекте "Пояс и путь". В этом году исполнилось 10 лет с момента провозглашения этой инициативы. В Китае в этом году прошел Третий форум "Пояса и пути", в ходе которого подвели итоги первого десятилетия и наметили перспективы на следующее десятилетие. Президент Касым-Жомарт Токаев выступал в Пекине в числе главных спикеров, поскольку в успешной реализации проекта немалая заслуга принадлежит нашему президенту.

В этом году был совершен большой прорыв во взаимоотношениях между Казахстаном и Китаем, в частности, я имею в виду введении безвизового режима для граждан обеих стран. Это значительно облегчает человеческое взаимодействие и является хорошим подспорьем для бизнес коммуникации, активизации торгово-экономических отношений.

Если вспомнить, президент Токаев в сентябре этого года в своем ежегодном Послании народу Казахстана говорил о том, что сегодня происходит структурная перестройка экономики страны с ресурсодобывающей в актуализацию обрабатывающего сектора экономики. В этом обрабатывающем секторе Токаев призвал участвовать и китайских бизнесменов, предложив определенные преференции всем зарубежным инвесторам. Также он пригласил новые иностранные компании для геологоразведки. Эти инициативы активизируют внешнеэкономическую деятельность Казахстана.

Если раньше мы привлекали больше крупных инвесторов по масштабным проектам, то сегодня акцент делается на малые и средние компании, которые в принципе создают экономику актуального человеческого потребления и модернизируют сектор общественного сервиса. В этом плане создание благоприятных инфраструктурных условий - это важный и дальновидный шаг нашего президента. Облегчить визовый режим – это тоже очень хорошо: бизнесмен не отвлекается на административные вопросы, а сконцентрирован больше на маркетинге или выработке оптимальных путей инвестирования, например.

- В начале ноября в Астане прошел 10-й Саммит Организации тюркских государств. Казахстан принял от Узбекистана председательство в ОТГ на будущий год. Можно ли сказать, что в последнее время наблюдается некое оживление отношений в рамках ОТГ?

Как я уже сказал, большое значение для нас имеет тюркский вектор взаимодействия. Я бы сказал, что это "родная гавань" для стран тюркского ареала. В этом плане были сделаны существенные прорывы. По инициативе нашего президента в Казахстане был с визитом Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры Центральной Азии, Азербайджана – наши непосредственные партнеры, которые искренне заинтересованы друг в друге. В следующем году мы уже будем на практике воплощать "Видение тюркского мира – 2040". В частности, я имею в виду, например, консультационное совещание лидеров стран Центральной Азии. Здесь тоже должны быть осуществлены прорывные действия, и прошедший год характеризовался активной подготовительной работой в этом направлении.

Фактически на всех внешнеполитических треках – и западном, и российском, и китайском, и европейском, и тюркском – везде участвовали коллегиально страны Центральной Азии. Сегодня мы являемся органичной частью этого центральноазиатского мира и большого Общего рынка. Сейчас формирование такого большого динамичного рынка в Центральной Азии в 80 млн человек позволит нам, центральноазиатским странам, выйти из периферийного международного статуса, из статуса региона, замкнутого внутри континента и не имеющего выхода к Мировому океану. Транспортные коридоры, совместные с Китаем проекты переходов "Калжат" и "Бахты", 1300 километров новых железных дорог – это все нацелено на то, чтобы вывести нашу страну из территориальной замкнутости и превратить в международный реальный хаб между Востоком и Западом, Севером и Югом. Эти цели были поставлены во главу угла внешнеполитической деятельности Касым-Жомарта Токаева в этом году.