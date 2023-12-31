Зимний лыжный сезон открыли в Астане

В Астане торжественно открыли зимний лыжный сезон. В соревнованиях по лыжным гонкам участвовали спортсмены и любители разных возрастов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Выступая на открытии фестиваля, заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта города Астаны Еркегали Корбозов поздравил собравшихся с лыжным праздником.

"В Астане широко распространен лыжный спорт. Организация подобных соревнований стала традицией и ежегодно поддерживается. Это способствует росту интереса населения к зимним видам спорта. Поэтому лыжный праздник, который сегодня носит массовый характер, имеет большое значение. От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом и открытием сезона зимних видов спорта", — отметил он.

Фестиваль собрал порядка 500 спортсменов, хотя организаторы ждали гораздо больше заявок, рассказал главный судья. По словам Даулета Хамзина, многие спортсмены не смогли принять участие из-за погоды. Кстати, из-за поздней зимы и отсутствия снега в этом году сезон открывают на полмесяца позже. Но, тем не менее, спортсмены надеются – он будет насыщенным и ярким на победы.

"Общее количество участников составляет где-то примерно 500 человек. Победители, призеры будут награждены ценными призами. Это мероприятие проводит Управление физкультуры и спорта и дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий. Погода у нас конечно непредсказуемая в Астане всегда, но, несмотря на это пришли участники и бегают с удовольствием, больше принимают участие дети в возрасте 12-14 лет, с возрастом старше у нас тоже количество участников все больше и больше", — рассказал главный судья Даулет Хамзин.

Также в рамках мероприятия прошли соревнования по национальным видам спорта. А среди зрителей и участников была организована лотерея, где были разыграны ценные призы.

Победители и призеры каждой возрастной группы были награждены дипломами, медалями и ценными призами.