Журналист Михаил Козачков останется под стражей, суд отказал адвокатам в жалобах

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В Алматинском городском суде рассмотрели частные жалобы адвокатов журналиста Михаила Козачкова на постановление о его аресте, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 18 февраля 2023 года) в отношении М.Козачкова оставлена без изменений, частные жалобы адвокатов без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Иная информация о досудебном расследовании согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению.