open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Журналист Михаил Козачков останется под стражей, суд отказал адвокатам в жалобах
facebook.com/@mikhail.kozachkov Сегодня, 18:37
102
Сегодня, 18:37
102
Фото: facebook.com/@mikhail.kozachkov

Журналист Михаил Козачков останется под стражей, суд отказал адвокатам в жалобах

В Алматинском городском суде рассмотрели частные жалобы адвокатов журналиста Михаила Козачкова на постановление о его аресте, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 18 февраля 2023 года) в отношении М.Козачкова оставлена без изменений, частные жалобы адвокатов без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Иная информация о досудебном расследовании согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Козачков #суд #журналист #арест
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:37
102
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх