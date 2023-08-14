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Живущая в Испании двукратная чемпионка мира назвала свой ру

Сегодня, 05:07
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Sports.kz Сегодня, 05:07
Сегодня, 05:07
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Фото: Sports.kz

Казахстанская спортсменка, мастер cпорта по джиу-джитсу Гульжан Накипова, которая живет в Испании, опубликовала новый пост на своей странице в инстаграме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накипова рассказала о своих достижениях, увлечениях и призналась, к какому казахскому роду (ру) она принадлежит.

"Привет моим старым и новым подписчикам! Я Гульжан Накипова, веду свой блог около 6-7 лет. Замужем, двое детей, около 10 лет работаю в сфере образования за рубежом. Также я профессиональная спортсменка, двухкратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Говорю на 4 языках, играю на фортепиано, люблю танцевать. Я из Казахстана и также являюсь резидентом Королевства Испании. Родом из Кызылорды, живу в Барселоне и Астане. Из рода Керей", — написала Накипова, приложив свою видеовизитку. 

 

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