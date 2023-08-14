Живущая в Испании двукратная чемпионка мира назвала свой ру

Казахстанская спортсменка, мастер cпорта по джиу-джитсу Гульжан Накипова, которая живет в Испании, опубликовала новый пост на своей странице в инстаграме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накипова рассказала о своих достижениях, увлечениях и призналась, к какому казахскому роду (ру) она принадлежит.