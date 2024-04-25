Жителя Костаная осудили за фейк о войне
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В Костанае осудили мужчину, который распространил фейк о конфликте на казахстанско-российской границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
В сентябре 2023 года 52-летний житель Костаная распространил видео с колоннами военной техники. Он сообщил, что её стягивают на границу, где якобы случился конфликт казахстанцев и россиян.
"Это в Костанае на Фёдоровской трассе. Произошёл конфликт карабалыкских пограничников на границе Казахстана. Российская сторона что-то сделала, говорят то ли стреляли. Вот они едут туда. Ужас, в Костанае началась война", – так прокомментировал мужчина данное видео.
В МВД эту информацию назвали фейком. На самом деле это была техника войсковой части Национальной гвардии РК, которая двигалась на учебно-тренировочный полигон для проведения учебных стрельб.
Затем костанаец отправил видео с этими комментариями в групповой чат в WhatsApp, а уже кто-то другой опубликовал его в YouTube.
Автор ролика осужден за распространение заведомо ложной информации. Он полностью признал вину и раскаялся. Дело было рассмотрено судом в сокращённом порядке. Суд назначил костанайцу наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания с возложением исполнения определённых обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.
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