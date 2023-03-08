Жительниц планеты Земля поздравили из космоса

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции записали видеообращение к Жительницам планеты Земля, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников – 8 марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года", — сказал Дмитрий Петелин.