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скриншот с видео Сегодня, 19:09
185
Сегодня, 19:09
185
Фото: скриншот с видео

Жительниц планеты Земля поздравили из космоса

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и  Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции записали видеообращение к Жительницам планеты Земля, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников – 8 марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года", — сказал Дмитрий Петелин.

Космонавты пожелали женщинам планеты, чтобы родные и близкие дарили им свое внимание и душевное тепло каждый день, чтобы мужья, дети и внуки постоянно признавались в любви.

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#8 марта #космос
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:09
185
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