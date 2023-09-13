Жители Казахстана отметили, где лучшие дороги в стране

Эксперты Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) и Института экономических исследований (ERI) попросили горожан и сельчан оценить качество дорог в их населённых пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Economy.kz.

Эксперты Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) и Института экономических исследований (ERI) выполнили общенациональное исследование восприятия жителями благополучия в регионах Казахстана. В частности, горожан и сельчан попросили оценить качество дорог в их населённых пунктах.

Согласно результатам их опроса, оценка качества дорог по четырёхбалльной оценке варьируется от 1,89 до 2,9 баллов. Самые низкое качество дорог, по мнению респондентов, в области Абай, Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. В четырёх регионах из 20 оценка качества дорог ниже среднего. Самые высокие оценки респонденты дали трассам в Астане и Алматы.

Отмечается, что статистические данные показывают иную картину. Меньше всего дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Низкие оценки статических и опросных данных совпали только в Актюбинской области.

Сообщается также, что результаты исследования по сравнительной оценке качества дорог в городе и селе показали, что в Актюбинской (разница 0,6 балла), Карагандинской (разница 0,48 балла), Костанайской (разница 0,35 балла), Мангистауской (0,19 балла) областях оценка городских трасс значительно выше, чем в селах. А в Северо-Казахстанской (разница 0,6 балла), Павлодарской (разница 0,29 балла) и Западно-Казахстанской (0,24 балла) областях дороги лучше в сёлах, чем в городах.