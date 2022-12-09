Жителей Талгара напугали крики из здания интерната для детей с инвалидностью

Видео, снятое очевидцами опубликовано в Instagram-паблике. Уточняется, что случай произошел 27 ноября.

"Крики и звуки похожие на хлопки были слышны из детского интерната для детей-инвалидов.

Если нам не изменяет слух, на 20-ой секунде звучит "Қазір басынды жарам", а на 27-ой "еп твою мать", - говорится в описании к ролику.



