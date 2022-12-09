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Сегодня, 03:38
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61Фото: скриншот видео
Жителей Талгара напугали крики из здания интерната для детей с инвалидностью
В Талгаре очевидцы сняли видео, на котором слышны хлопки и крики из десткого интерната для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.
Видео, снятое очевидцами опубликовано в Instagram-паблике. Уточняется, что случай произошел 27 ноября.
"Крики и звуки похожие на хлопки были слышны из детского интерната для детей-инвалидов.
Если нам не изменяет слух, на 20-ой секунде звучит "Қазір басынды жарам", а на 27-ой "еп твою мать", - говорится в описании к ролику.
Полицейские изучают видеоролик.
"Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Талгарского района. Ход проводимых мероприятий поставлен на контроль в Департаменте полиции Алматинской области. Спасибо за отметки", - сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов.
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