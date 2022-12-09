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скриншот видео Сегодня, 03:38
61
Сегодня, 03:38
61
Фото: скриншот видео

Жителей Талгара напугали крики из здания интерната для детей с инвалидностью

В Талгаре очевидцы сняли видео, на котором слышны хлопки и крики из десткого интерната для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.
 
Видео, снятое очевидцами опубликовано в Instagram-паблике. Уточняется, что случай произошел 27 ноября.
"Крики и звуки похожие на хлопки были слышны из детского интерната для детей-инвалидов. 
Если нам не изменяет слух, на 20-ой секунде звучит "Қазір басынды жарам", а на 27-ой "еп твою мать", - говорится в описании к ролику.

Полицейские изучают видеоролик.
"Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Талгарского района. Ход проводимых мероприятий поставлен на контроль в Департаменте полиции Алматинской области. Спасибо за отметки", - сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов.
 
 
 
 
 
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Публикация от Талгар ▪️ Талгарский район (@kris_p_talgar_2)

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#интернат #инвалидность #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:38
61
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