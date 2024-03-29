Жителей нескольких сёл спасают от воды в Актюбинской области

Ещё два села затопило в Актюбинской области, жителей эвакуируют, передаёт BaigeNews.kz.

В посёлке Хобда оперативной группой ДЧС проводятся работы по откачке талых вод из придворовых территорий.

"На данный момент откачано более 700 кубометров воды. Уложены более 600 мешкотар. Проводится эвакуация домашних вещей из затопленных жилищ. Используются надувные лодки и высокопроходимая техника ДЧС", - сообщили в министерстве.

В селе Каратал из-за скопления талых вод и повышения уровня реки Уил произошло подтопление села.

"В эвакуационном пункте находятся 246 человек, в том числе 117 детей. Задействован вертолёт Военного института сил воздушной обороны имени Бигельдинова", - говорится в сообщении.

В регионе уже проведена откачка порядка 300 тысяч кубометров талых вод, уложено более 10 тысяч мешкотар и подвезено свыше 4 тысяч тонн инертных материалов.

Эвакуировано из подтопленных 653 жилых домов 3 559 человек, из них 1 519 детей.