Сотни тысяч гектаров земли вернули государству в Костанайской области

Природоохранной прокуратурой Костанайской области в ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО "Силвер СК" предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч гектар на территории Камыстинского района, передаёт BaigeNews.

В дальнейшем решением Верховного Суда от 22 ноября 2022 года ТОО "Силвер СК" признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы.

Однако, уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались.

По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.